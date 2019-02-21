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21. 02. 2019

Брестская прокуратура отменила более 30 госзакупок на 8,2 млн рублей

В Брестской области органы прокуратуры отменили более 30 процедур государственных закупок, сэкономив бюджету 8,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в четверг в службе информации областной прокуратуры, передает Телеграф.

Всего в 2018-2019 годах в Брестской области отменили 33 процедуры госзакупок товаров стоимостью более 8,2 млн рублей. В прошлом году по инициативе прокуроров отменили 22 процедуры закупок товаров и услуг, которые финансируются из бюджета, на 4 млн рублей, за полтора месяца этого года – 11 процедур на 4,2 млн рублей.
 
В большинстве случаев причиной для вынесения актов надзора стал неправильный выбор вида процедуры закупки, когда вместо электронного аукциона или конкурса заказчики выбирали контрагентов через процедуры запроса ценовых предложений или подрядных торгов.
 
В частности, в Барановичах по решению прокуратуры отменили 4 процедуры, поскольку субъекты хозяйствования применили законодательство о закупках в сфере строительства, утратившее силу с 1 января этого года. Также прокуроры выявили ряд случаев ограничения добросовестной конкуренции путем создания узкой спецификации товара и описания его технических характеристик.
 
Также был отменены торги по выбору поставщика системы видеонаблюдения для таможенных пунктов общей стоимостью более 1 млн рублей, так как в техзадании были указаны конкретный товарный знак и наименование производителя, определены 2-недельные сроки для поставки оборудования.

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