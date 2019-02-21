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21. 02. 2019

В период Евроигр в Минске не будут отключать горячую воду

Горячую воду в Минске начнут отключать после майских праздников – с 13 мая. График отключения водоснабжения был составлен с учетом проведения вторых Европейских игр, о чем сегодня сообщили представители «Минскэнерго». В период проведения турнира отключать горячую воду ни у кого не будут.

График отключения горячей воды в Минске в 2019 году уже утвержден «Минскэнерго» по согласованию с Мингорисполкомом. Проверять работу тепловых сетей с целью выявления неполадок в рамках подготовки к следующему отопительному сезону начнут с 13 мая.
 
На предприятии уточнили, что всего предусмотрено отключение 96 участков тепловых сетей. Горячую воду в Минске будут отключать с учетом проведения Европейских игр: с 18 июня по 4 июля - технический перерыв, во время которого у всех минчан будет вода.

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