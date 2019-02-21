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21. 02. 2019

Российские биатлонисты выиграли супермикст на чемпионате Европы

Евгения Павлова и Дмитрий Малышко Источник фото: РИА "Новости"

Российские биатлонисты стали победителями в супермиксте на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в «Раубичах». Белорусский дуэт занял лишь 10-е место.

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Золото одиночной смешанной эстафеты досталось сборной России. Евгения Павлова и Дмитрий Малышко прошли дистанцию на 36 минут 30 секунд. Шведские биатлонисты Анна Магнуссон и Йеспер Нелин взяли серебряную медаль, отстав от победителей на 20,6 сек. На третьем месте расположились французы Лу Жанмонно и Аристид Бегю (+29 сек).
 
Белорусы Елена Кручинкина и Владимир Чепелин заняли 10-е место в супермиксте.
 
В 19:00 в Раубичах стартует смешанная эстафетная гонка, в которой будут участвовать 20 команд. Беларусь будут представлять Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Роман Елетнов и Сергей Бочарников.

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