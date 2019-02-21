Российские биатлонисты выиграли супермикст на чемпионате Европы

Российские биатлонисты стали победителями в супермиксте на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в «Раубичах». Белорусский дуэт занял лишь 10-е место.

смотрите также Белоруска Кривко завоевала бронзу на ЧЕ в Раубичах Золото одиночной смешанной эстафеты досталось сборной России. Евгения Павлова и Дмитрий Малышко прошли дистанцию на 36 минут 30 секунд. Шведские биатлонисты Анна Магнуссон и Йеспер Нелин взяли серебряную медаль, отстав от победителей на 20,6 сек. На третьем месте расположились французы Лу Жанмонно и Аристид Бегю (+29 сек). Белорусы Елена Кручинкина и Владимир Чепелин заняли 10-е место в супермиксте. В 19:00 в Раубичах стартует смешанная эстафетная гонка, в которой будут участвовать 20 команд. Беларусь будут представлять Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Роман Елетнов и Сергей Бочарников. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby