Российские биатлонисты выиграли супермикст на чемпионате Европы

Российские биатлонисты стали победителями в супермиксте на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в «Раубичах». Белорусский дуэт занял лишь 10-е место.
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новость
Российские биатлонисты стали победителями в супермиксте на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в «Раубичах». Белорусский дуэт занял лишь 10-е место.
Сериал "Доктор Артхаус" - безногий врач-мизантроп лечит труп сантехника и находит смысл жизни, говоря в пустой комнате с эхом.