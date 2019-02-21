Новополочанин расплачивался за дорогие смартфоны бумагой

29-летний безработный житель Новополоцка заказывал дорогие мобильные телефоны по объявлениям в интернете и расплачивался с маршрутчиками, которые их доставляли, бумагой вместо денег. Его будут судить по статье «Мошенничество».

Расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденное в отношении жителя Новополоцка, завершено, о чем сообщили сегодня в управлении Следственного комитета по Витебской области.

Как выяснили следователи, в ноябре прошлого года мужчина находил в интернете объявления о продаже дорогостоящих смартфонов в Минске. Затем он договаривался о покупке с продавцами и обещал заплатить при получении товара. Телефоны передавались через водителей маршрутных такси, следующих из Минска в Полоцк или Новополоцк.

Маршрутчикам, которые привозили телефоны, мужчина передавал свертки, в которых вместо денег находилась бумага. В УСК отметили, что сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Он частично возместил ущерб.