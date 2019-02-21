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21. 02. 2019

В Британии голого клиента массажного салона выставили через окно

В Манчестере сотрудники массажного салона выставили голого клиента за окно, где ему пришлось ждать приезда спасателей. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает LadBible.

Мужчина во время посещения заведения поссорился с одним из работников. Что именно произошло неизвестно, но по какой-то причине человек оказался снаружи, стоя на выступе над магазином кебабов без одежды.

Мужчина попытался вернуться в салон, однако работники изнутри закрыли окно, оставив его снаружи. В это время на улице находились прохожие, которые вызвали спасателей.

Фото и видео с пострадавшим появились также в соцсетях.

Напомним, в декабре в центре Киева заметили толпу бегущих голых мужчин. Молодые люди оказались сотрудниками одной из фирм. Они проспорили своим конкурентам пари. А за несколько дней до этого  в Днепре полиция гонялась за голым водителем.

 

Источник: korrespondent.net

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