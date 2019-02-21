В Кировске автобус задавил рабочего, который его ремонтировал

В деревне Мышковичи Кировского района Могилевской области произошел трагический случай: автобус слетел с креплений в гараже и насмерть придавил 52-летнего рабочего, который его ремонтировал. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи, сообщили в четверг в Следственном комитете.

19 февраля рабочий сельхозорганизации ремонтировал автобус, находясь в ремонтной яме гаража в деревне Мышковичи. Внезапно крепление транспортного средства сместилось, приведя к тому, что оно сдвинулось и прижало мужчину к металлическому ограждению ямы.

На место происшествия вызвали скорую, но пострадавший от полученных травм скончался, несмотря на реанимационные мероприятия. Правовую оценку произошедшему дадут по итогам проверки, заключили в отделе информации и связи с общественностью СК.