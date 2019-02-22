Минобороны предупреждает о движении военной техники 22-24 февраля

В Беларуси продолжается проверка боевой и мобилизационной готовности армии. Водителям следует знать, что в пятницу и выходные по дорогам четырех областей республики проследует военная техника, о чем предупреждают в Минобороны.

Как следует из сообщения министерства обороны, 22 февраля военная техника перемещается по дорогам республиканского значения в Брестской, Минской и Могилевской областях. В ближайшие выходные, 23 и 24 февраля, колонны военной техники проедут по трассам в Минской и Витебской областях.

Минобороны просит жителей населенных пунктов и водителей следует быть внимательными во время проезда техники.