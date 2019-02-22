Ядерное топливо поступит на Белорусскую АЭС этим летом

Ядерное топливо, изготовленное на Новосибирском заводе химконцентратов, поступит на площадку Белорусской АЭС летом этого года. К завозу топлива уже подготовили всю необходимую инфраструктуру, сообщил 22 февраля заместитель министра энергетики Михаил Михадюк на коллегии, где подводились итоги 2018 года.

Михаил Михадюк уточнил, что обычно ядерное топливо поставляют за месяц – полтора до запуска реактора. На Белорусскую атомную электростанцию его привезут, скорее всего, летом. «Если оценивать по нынешней степени готовности, это может состояться в конце мая - июне, как планирует генподрядчик», - добавил замминистра.

К поставке уже подготовлена вся инфраструктура, начиная от маршрутов и станции перегрузки и заканчивая помещением для хранения топлива. После завоза топлива на станции усилят режим охраны и допуска в отдельные помещения работников. В результате этого темп наладочных работ уменьшится.

«Поэтому мы завезем топливо, когда оно будет востребовано», - пояснил чиновник.

Эксперты оценивают готовность первого энергоблока АЭС почти в 90%, продолжаются пусконаладочные работы. Ожидается, что его запустят в эксплуатацию в этом году.