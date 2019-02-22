Ермошина предлагает провести выборы 1 декабря 2019 года

В Центризбиркоме до сих пор не знают, какие выборы (президентские или парламентские) пройдут в Беларуси первыми и когда. Однако сегодня в ходе видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра его руководитель Лидия Ермошина предложила провести выборы 1 декабря 2019 года.
«У нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какими иными выборами. Поэтому президент уже не однократно говорил, что избирательных кампаний будет две», - заявила сегодня Лидия Ермошина.
«Скорее всего, выборы будут не летом, а осенью, то есть объявлены они будут в апреле, весной», - отметила также глава Центризбиркома.
«Интрига в том, что никто не знает, когда будут эти периоды проведения выборов и какие выборы пройдут первыми. На всякий случай мы готовимся к двум избирательным кампаниям», - сказала она сегодня в ходе видеобрифинга.
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