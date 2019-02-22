Ермошина предлагает провести выборы 1 декабря 2019 года

В Центризбиркоме до сих пор не знают, какие выборы (президентские или парламентские) пройдут в Беларуси первыми и когда. Однако сегодня в ходе видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра его руководитель Лидия Ермошина предложила провести выборы 1 декабря 2019 года.

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Выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, а полномочия парламента истекают в сентябре. Получилось так, что в один год должны пройти две избирательные кампании.

«У нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какими иными выборами. Поэтому президент уже не однократно говорил, что избирательных кампаний будет две», - заявила сегодня Лидия Ермошина.

Председатель ЦИК отметила, что 1 декабря 2019 года - предпочтительная дата проведения избирательной кампании. Именно эту дату она назвала, если бы у нее спросили, когда лучше всего проводить первые выборы. «Как раз все вернутся на рабочие места в конце августа, можно будет заняться политикой», - объяснила свой выбор она.

«Скорее всего, выборы будут не летом, а осенью, то есть объявлены они будут в апреле, весной», - отметила также глава Центризбиркома.

Ранее Ермошина неоднократно говорила, что дата проведения выборов станет известна в апреле: ее во время своего послания к народу и парламенту назовет президент.

«Интрига в том, что никто не знает, когда будут эти периоды проведения выборов и какие выборы пройдут первыми. На всякий случай мы готовимся к двум избирательным кампаниям», - сказала она сегодня в ходе видеобрифинга.