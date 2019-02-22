Лента RSS
Подписаться на ленту
22 февраля 2019, пятница, 17:31
-3°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
22. 02. 2019

В Брестском районе задержали серийных воров металлолома

Источник фото: МВД

В Брестском районе сотрудники милиции поймали с поличным серийных воров металлолома. Брестчанин и житель Минской области обокрали не одну дачу, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

В феврале три жителя Брестского района сообщили в милицию о кражах. На основании их заявлений были возбуждены уголовные дела по ст.205 УК, правоохранители стали искать серийных воров.
 
Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось поймать с поличным 28-летнего жителя Минской области и его 35-летнего подельника из Бреста. По ночам они ездили на автомобиле по дачным оселкам и  совершали хищения. Во время обыска в их машине нашли металлические изделия и другое имущество, которое они хотели перепродать и сдать в пункты приема металлолома.
 
Сейчас выясняется, причастны ли задержанные к другим кражам на территории региона.  

Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Путин прислал Мадуро гуманитарную помощь – бульдозеры, которыми будут давить гуманитарную помощь из Америки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.