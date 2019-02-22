В Брестском районе задержали серийных воров металлолома

В Брестском районе сотрудники милиции поймали с поличным серийных воров металлолома. Брестчанин и житель Минской области обокрали не одну дачу, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

В феврале три жителя Брестского района сообщили в милицию о кражах. На основании их заявлений были возбуждены уголовные дела по ст.205 УК, правоохранители стали искать серийных воров.

Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось поймать с поличным 28-летнего жителя Минской области и его 35-летнего подельника из Бреста. По ночам они ездили на автомобиле по дачным оселкам и совершали хищения. Во время обыска в их машине нашли металлические изделия и другое имущество, которое они хотели перепродать и сдать в пункты приема металлолома.

Сейчас выясняется, причастны ли задержанные к другим кражам на территории региона.