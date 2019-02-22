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22. 02. 2019

13 районов Беларуси могут быть подтоплены из-за весеннего паводка

В 13 районах Беларуси существует опасность затоплений в период половодья этой весной. Ситуацию с возможными паводками и готовность служб обсудили сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве.

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сообщил, что в Беларуси проведен большой комплекс работ по подготовке к возможному половодью. Уже определены места размещения людей, если потребуется их эвакуация, подготовлены запасы стройматериалов, лекарств, проверены гидротехнические сооружения.
 
Наиболее высокая вероятность подтоплений существует в Минской Могилевской, Гомельской и Витебской областях. Специалисты прогнозируют, что максимальный уровень воды во время весеннего половодья будет близок к средним многолетним значениям. Теперь важно минимизировать последствия там, куда паводок доберется.
 
«Будут приняты меры, чтобы минимизировать последствия половодья», - заверил Владимир Кухарев.

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