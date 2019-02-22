Лента RSS
Подписаться на ленту
22 февраля 2019, пятница, 17:32
-3°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
22. 02. 2019

Минчанка-декретница вербовала женщин для занятия проституцией за рубежом

В Минске милиция задержала 31-летнюю женщину-декретницу, которая организовывала вывоз женщин за рубеж для занятия проституцией. Белорусок вывозили в Россию, Францию, Грецию и другие страны, где они оказывали услуги интимного характера за деньги.

31-летняя минчанка получала не менее 30% от заработка каждой из вывезенных женщин за границу для сексуальной эксплуатации. Это продолжалось в течение нескольких лет, отметили в ГУВД Мингорисполкома. 
 
На данный момент женщина находится в декретном отпуске. Ее задержали 18 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий по пресечению канала вывоза женщин за границу для занятий проституцией. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.
 
Материалы в отношении сутенерши переданы в Следственный комитет. Ее действиям дадут правовую оценку.

Это Интересно
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Путин прислал Мадуро гуманитарную помощь – бульдозеры, которыми будут давить гуманитарную помощь из Америки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.