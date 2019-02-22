Минчанка-декретница вербовала женщин для занятия проституцией за рубежом

В Минске милиция задержала 31-летнюю женщину-декретницу, которая организовывала вывоз женщин за рубеж для занятия проституцией. Белорусок вывозили в Россию, Францию, Грецию и другие страны, где они оказывали услуги интимного характера за деньги.

31-летняя минчанка получала не менее 30% от заработка каждой из вывезенных женщин за границу для сексуальной эксплуатации. Это продолжалось в течение нескольких лет, отметили в ГУВД Мингорисполкома.

На данный момент женщина находится в декретном отпуске. Ее задержали 18 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий по пресечению канала вывоза женщин за границу для занятий проституцией. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.

Материалы в отношении сутенерши переданы в Следственный комитет. Ее действиям дадут правовую оценку.