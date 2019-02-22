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22. 02. 2019

Сельское хозяйство в Беларуси будут ориентировать на зеленые технологии

Сельское хозяйство в Беларуси будут все больше ориентировать на зеленые технологии - натуральное, органическое производство. Об этом заявил сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко во время выступления в Военной академии.

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Приоритет в сельском хозяйстве все больше будут отдавать зеленым технологиям, «потому что самая дорогая картошка - эта та, которая чистая», отметил президент. Он также рассказал, как трудится на своем приусадебном участке.
 
«Вы преувеличиваете, что я слишком много времени уделяю приусадебному участку. Это не значит, что я каждый день на этом участке», - подчеркнул Александр Лукашенко.
 
Когда начинается сенокос, президент встает около 5 часов утра и косит траву до 6-7 часов, а затем занимается государственными делами.
 
«Косьба - самый тяжелый труд. Наверное, это в особенности моего характера. Деревенских людей много, но далеко не у каждого такая тяга к земле, к животным», - поделился он.
 
 
На его подворье есть несколько коров, молоко от которых отправляют на продажу, но по невысокой цене – так просил глава государства. Часть собранного урожая передается в детские дома и дом престарелых.
 
Александр Лукашенко рассказал, что его земельный участок является также  экспериментальной площадкой, где он оценивает результаты работы ученых по выведению и совершенствованию культур.

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