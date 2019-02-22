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22. 02. 2019

В 2018 году экспорт электроэнергии из Беларуси вырос более чем в 7 раз

В 2018 году в Беларуси объем производства электроэнергии увеличился почти на 13%, а экспорт электроэнергии - более чем в семь раз. Об этом стало известно по итогам заседания коллегии министерства энергетики в пятницу, 22 февраля.

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Министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что в прошлом году в Беларуси произвели электрической энергии на 12,9% больше, чем в 2017-м – 38,8 миллиарда кВт.ч. Одновременно с этим увеличились потребление топливно-энергетических ресурсов в стране и экспорт электроэнергии. Всего Беларусь поставила в 2018 году за границу 1 миллиард кВт.ч – это в семь раз больше по сравнению с предыдущим годом.
 
Увеличение производства электроэнергии в Минэнерго объясняют отказом от ее импорта за счет выработки на собственных энергоисточниках с наименьшими затратами, а также увеличением экспорта. Аналогичная задача стоит и на 2019 год.
 
«Организации системы Минэнерго выполнили приоритетную задачу - обеспечили бесперебойное и надежное снабжение потребителей в востребованных объемах тепловой и электрической энергией, природным и сжиженным газом», - заключил министр.

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