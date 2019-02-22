В Солигорске поймали «гастролеров», обокравших около 50 квартир

21 февраля в Солигорске сотрудники милиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» задержали банду «гастролеров»-домушников, которые действовали в разных регионах Беларуси и обокрали около полусотни квартир. Возбуждены уголовные дела, сообщает Телеграф со ссылкой на пресс-службу МВД.

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В министерстве внутренних дел показали видео задержания в Солигорске группы квартирных воров, которые по всей стране обворовывали квартиры. Кражи совершали украинец и россиянин. По информации правоохранителей, иногда они брали к себе в помощники кого-то из 6 граждан Украины.

Милиционеры задержали злоумышленников с поличным после того, как они ограбили очередную квартиру в Солигорске. Они орудовали в Беларуси с июня прошлого года. Чаще всего грабители

выбирали квартиры, расположенные на первых этажах домов, и коттеджи. Проникали внутрь чужого жилища, отжимая окна ПВХ.

Больше всего преступников привлекали деньги и драгоценные украшения. Однако при первых своих вылазках они забирали с собой еду, косметику, одежду, обувь, бижутерию. Больше всего от домушников «пострадали» Солигорск, Кобрин, Могилев и Гродно. У правоохранителей есть все оснований полагать, что они совершили около 50 квартирных краж.

При этом они соблюдали строгие меры конспирации: прибывали в Беларусь порознь, не пользовались средствами связи, переодевались с целью маскировки.

Для задержания подозреваемых была создана специальная группа, в которую вошли лучшие специалисты по расследованию подобных преступлений.