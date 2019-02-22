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22. 02. 2019

В Бресту упавший с 7-го этажа «Чупа-чупс» повредил припаркованное авто

Фото: Onlinebrest

В Бресте ребенок уронил из окна большой «Чупа-чупс»: конфета пробила лобовое стекло соседской машины, которая была припаркована возле дома. На лобовом стекле образовался скол.

Инцидент произошел вечером  17 февраля на улице Кирова в Бресте, пишет «Онлайн Брест». Ребенок случайно уронил с балкона 7-го этажа большой «Чупа-чупс». Конфета приземлилась аккурат на лобовое стекло соседского автомобиля и оставила серьезную смятину.
 
«Спустя некоторое время мимо моего автомобиля проходили два старших сержанта и обратили внимание на данный инцидент. После выяснили, кому принадлежит транспорт, позвонили владельцу, я спустилась», - рассказала женщина.
 
Родителям мальчика, уронившего «Чупа-чупс», пришлось возместить владельцам машины ущерб.

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