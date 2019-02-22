В Бресту упавший с 7-го этажа «Чупа-чупс» повредил припаркованное авто

В Бресте ребенок уронил из окна большой «Чупа-чупс»: конфета пробила лобовое стекло соседской машины, которая была припаркована возле дома. На лобовом стекле образовался скол.
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В Бресте ребенок уронил из окна большой «Чупа-чупс»: конфета пробила лобовое стекло соседской машины, которая была припаркована возле дома. На лобовом стекле образовался скол.
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