Арина Соболенко продолжает занимать 9-е место в рейтинге WTA

В понедельник, 25 февраля, Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток планеты. Белоруска Арина Соболенко продолжает занимать 9-место, а бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко сейчас находится на 50-й позиции.

На минувшей неделе Арина Соболенко дошла до 1/8 финала теннисного турнира в Дубае, где поиграла Белинде Бенчич. В рейтинге WTA белоруска продолжает занимать 9-е место.

Александра Саснович также сохранила свое место в списке лучших теннисисток: она остается 33-й. Другие белорусские спортсменки потеряли позиции в мировом рейтинге. Виктория Азаренко опустилась с 49-го на 50-е место, Вера Лапко – с 60-го на 63-е.

Титул первой ракетки мира по-прежнему у японской теннисистки Наоми Осаки (6871 очко). На втором месте находится румынка Симона Халеп (5727), на третьем - чешка Петра Квитова (5605).

В топ-10 также входят Слоан Стивенс (США), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Кики Бертенс (Нидерланды), Ангелик Кербер (Германия), а замыкает десятку лучших Серена Уильямс (США).