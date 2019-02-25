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25. 02. 2019

Арина Соболенко продолжает занимать 9-е место в рейтинге WTA

Арина Соболенко

В понедельник, 25 февраля, Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток планеты. Белоруска Арина Соболенко продолжает занимать 9-место, а бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко сейчас находится на 50-й позиции.

На минувшей неделе Арина Соболенко дошла до 1/8 финала теннисного турнира в Дубае, где поиграла Белинде Бенчич. В рейтинге WTA белоруска продолжает занимать 9-е место.
 
Александра Саснович также сохранила свое место в списке лучших теннисисток: она остается 33-й. Другие белорусские спортсменки потеряли позиции в мировом рейтинге. Виктория Азаренко опустилась с 49-го на 50-е место, Вера Лапко – с 60-го на 63-е.
 
Титул первой ракетки мира по-прежнему у японской теннисистки  Наоми Осаки (6871 очко). На втором месте находится румынка Симона Халеп (5727), на третьем - чешка Петра Квитова (5605).
 
В топ-10 также входят Слоан Стивенс (США), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Кики Бертенс (Нидерланды), Ангелик Кербер (Германия), а замыкает десятку лучших Серена Уильямс (США). 

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