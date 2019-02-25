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25. 02. 2019

Вице-премьер поддержал идею сделать первое ЭКО бесплатным

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко поддержал идею о государственной поддержке проведения первой процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом чиновник заявил в эфире «Беларусь 1».

По мнению Игоря Петришенко, оказание господдержки для проведения процедуры ЭКО является правильным подходом. Вице-премьер отметил, что сегодня вспомогательные репродуктивные технологии используются во всех европейских странах. А в Беларуси стоимость ЭКО в два – два с половиной раза ниже, чем за границей.
 
Отметим, что в Центре репродуктивной медицины на Сурганова в Минске стоимость одного протокола ЭКО составляет 3500-5500 рублей - с учетом лекарств для симуляции роста фолликулов, если не требуются дополнительные манипуляции (хэтчинг, ИКСИ, ИМСИ и так далее). В «Эмбрио» стоимость ЭКО составляет от 3700 рублей (без учета лекарств). В клинике «Ева» стоимость базовой программы ЭКО составляет от 1980 рублей и выше (без учета лекарств).
 
Кроме того, в Беларуси бездетным парам продолжают давать льготные кредиты на ЭКО.
 
«Мы проанализировали возможность оказания государственной поддержки, чтобы не брать кредит в банке. Считаю, что это абсолютно правильный подход»,  – заявил вице-премьер и добавил, что пора сообща решать демографическую проблему в Беларуси.
 
Ранее министр здравоохранения Валерий Малашко сообщил, что они предлагают сделать так, чтобы женщины, у которых есть проблемы с оплодотворением, смогли пройти первое ЭКО бесплатно. Это предложение вызвало критику со стороны католической церкви Беларуси.

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