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25. 02. 2019

В Добруше школьник упал с девятого этажа и чудом выжил

На днях в Добруше (Гомельская область) 15-летний подросток пострадал в результате падения с многоэтажного дома. Парень сейчас находится в коме.

По факту травмирования 15-летнего школьника в Добруше следователи возбудили уголовное дело по статье 145 УК (доведение до самоубийства). Проводится расследование.
 
Как известно, подросток упал с 9-го этажа и выжил, но получил многочисленные тяжелые травмы. Сейчас он лежит в коме в реанимационном отделении больницы. 
 
«Сильные новости» со ссылкой на информированный источник сообщают, что парень мог спрыгнуть с девятиэтажки из-за неразделенной любви.

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Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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