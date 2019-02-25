Евросоюз снова продлил оружейное эмбарго против Беларуси

25 февраля стало известно, что Совет Европейского союза продлил на год оружейное эмбарго против Беларуси и ограничительные меры в отношении четырех белорусских граждан. Санкции будут действовать до 28 февраля 2020 года.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, санкции связаны с исчезновениями двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах. Ограничительные меры продолжают действовать на поставку оружия и техники в Беларусь, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

Также продляется решение о заморозке активов на территории стран объединения и запрет на поездки четырех белорусских граждан, которых в Евросоюзе подозревают в причастности к исчезновениям людей. Это касается бывших министров внутренних дел Владимира Наумова и Юрия Сивакова, бывшего командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко и экс-главы Администрации президента Виктора Шеймана.

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС предлагали сделать в этот раз послабление для Беларуси: рассматривать каждую заявку на продажу оружия республике в индивидуальном порядке. Однако их предложение не было поддержано.