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25. 02. 2019

Сербская армия получила от Беларуси четыре истребителя МиГ-29

МиГ-29 Источник фото: Министерство обороны

Вооруженные Силы Сербии усилились истребителями МиГ-29, которые были переданы в рамках военно-технической помощи от Вооруженных Сил Беларуси. Торжественная церемония передачи четырех самолетов прошла 25 февраля в Барановичах, сообщает Телеграф.

По информации пресс-службы министерства обороны, сербская военная делегация во главе с министром обороны Сербии Александром Вулиным находится с рабочим визитом в Беларуси. В рамках укрепления дружбы государств и военно-технической помощи Беларусь передала  сербской армии четыре истребителя МиГ-29.
 
Александр Вулин подчеркнул, что такое пополнение в рядах ВВС имеет для них большое значение. По запросу сербской стороны истребители будут модернизированы белорусскими специалистами. 
 
«Мы заинтересованы в определенных технологиях, которыми владеет Беларусь, но и нам есть что предложить - продукцию сербской оборонной промышленности», - отметил руководитель военного ведомства Сербии.

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