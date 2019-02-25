Сербская армия получила от Беларуси четыре истребителя МиГ-29

Вооруженные Силы Сербии усилились истребителями МиГ-29, которые были переданы в рамках военно-технической помощи от Вооруженных Сил Беларуси. Торжественная церемония передачи четырех самолетов прошла 25 февраля в Барановичах, сообщает Телеграф.

По информации пресс-службы министерства обороны, сербская военная делегация во главе с министром обороны Сербии Александром Вулиным находится с рабочим визитом в Беларуси. В рамках укрепления дружбы государств и военно-технической помощи Беларусь передала сербской армии четыре истребителя МиГ-29.

Александр Вулин подчеркнул, что такое пополнение в рядах ВВС имеет для них большое значение. По запросу сербской стороны истребители будут модернизированы белорусскими специалистами.

«Мы заинтересованы в определенных технологиях, которыми владеет Беларусь, но и нам есть что предложить - продукцию сербской оборонной промышленности», - отметил руководитель военного ведомства Сербии.