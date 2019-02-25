Сербская армия получила от Беларуси четыре истребителя МиГ-29

Вооруженные Силы Сербии усилились истребителями МиГ-29, которые были переданы в рамках военно-технической помощи от Вооруженных Сил Беларуси. Торжественная церемония передачи четырех самолетов прошла 25 февраля в Барановичах, сообщает Телеграф.
«Мы заинтересованы в определенных технологиях, которыми владеет Беларусь, но и нам есть что предложить - продукцию сербской оборонной промышленности», - отметил руководитель военного ведомства Сербии.
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