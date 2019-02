16-летняя школьница из Минска Ангелина Василевская покорила жюри украинского шоу «Голос», исполнив хит Take Me To Church ирландского музыканта Hozier. Передача с участием девушки вышла в эфире украинского телевидения в прошлые выходные.

Когда Ангелина Василевская исполняла песню, к ней повернулись все четыре судьи телевизионного проекта. Это значит, что вокальные данные юной белоруски всем понравились.