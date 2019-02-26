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26. 02. 2019

Россия подарила Беларуси 100 тысяч доз вакцины против кори

Россия подарила Беларуси партию вакцины против кори, которую используют для проведения профилактических мероприятий, передает Телеграф со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения. Всего в целях борьбы с инфекцией белорусская сторона получила 100 тысяч доз противокоревой вакцины.

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Сегодня стало известно, что Беларусь получила от России на безвозмездной основе партию противокоревой вакцины. «Вакцинация является самым эффективным средством профилактики», - подчеркнула заместитель министра здравоохранения Наталья Жукова. 
 
В сопредельных странах ситуация по кори является неблагополучной. Например, в Украине уже третий год подряд наблюдается вспышка кори. По последним данным, с конца декабря 2018 года по 22 февраля в Украине заболело около 24 тысяч человек, в том числе  около 13,5 тыс. детей. Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и Киеве.
 
В Беларуси также регистрировали случаи заболевания, но профилактические мероприятия и вакцинация позволили локализовать завозные случаи и не дать распространиться инфекции по всей стране. С февраля 2018 года по 26 января в Беларуси было выявлено 254 случая кори. В подавляющем большинстве – это завозные случаи (большинство из Украины) и случаи у контактных лиц с заболевшими. 

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