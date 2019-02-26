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26. 02. 2019

Ученые: домашние кошки со временем становятся похожими на хозяев

Интересное исследование на тему поведения домашних питомцев провели ученые из британского Университета Линкольна. Они выяснили, что кошки чаще собак копируют поведение своих хозяев: со временем особенности характера кошек становятся похожи на черты поведения их владельцев.

Опубликованные в воскресенье в газете The Sunday Times выдержки из исследования Клиники по поведению животных Университета Линкольна, показывают, что разницы в этом отношении между собаками и кошками почти нет, пишет ТАСС. Более того, часто влияние человека на кошку во многом похоже на связь, которая формируется между родителями и детьми.
 
Для этого исследования ученые Дэниэл Миллс и Лорен Финка опросили 3,3 тыс. владельцев кошек и установили связь между тем, как вели себя их питомцы - насколько они были ласковыми, агрессивными или как часто они точили когти о мебель.
 
"Была установлена связь между более повышенной невротичностью владельца и более высокой вероятностью развития у кошек "поведенческих проблем", проявляющихся в более агрессивных, тревожных или боязливых манерах поведения, более частых проявлениях болезненного поведения в ответ на стресс, более частых случаев заболеваний и избыточного веса", - говорится в исследовании.
 
Так, например, у хозяев с обостренной нервозностью кошки чаще вели себя таким же образом и имели склонность к полноте. При этом у доброжелательных и спокойных людей кошки легко шли на контакт и не имели проблем с лишним весом.
 
Эксперты по кошкам высоко оценили результаты проведенной коллегами работы. "Будучи созданиями с высокой степенью чувствительности, они сильно подвержены влиянию людей, которые их окружают. Они самым тесным образом связаны со своими хозяевами и оказывают влияние друг на друга", - прокомментировала исследование профессор по кошачьей медицине Эдинбургского университета Даниэль Ган-Мур.
 
Ранее в научном сообществе нередко встречалось мнение, что подобное копирование личностных свойств более характерно собакам. Применительно же к кошкам считалось, что они, будучи более независимыми животными, не так подвержены зависимости от характеров своих владельцев.

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