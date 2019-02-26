Трое работников фермы отравились стеклоомывателем, выжил лишь один

В деревне Двиноса Логойского района трое работников животноводческой фермы отравились стеклоомывателем. Двое мужчин погибли.

Утром 23 февраля владелец крестьянско-фермерского хозяйства приехал на свою животноводческую ферму в деревне Двиноса и обнаружил троих работников лежащими на полу. Мужчины жили прямо на ферме в приспособленном помещении и ухаживали за скотом.

Фермер сразу же вызвал скорую помощь. Медики забрали одного из мужчин, который подавал признаки жизни, в Логойскую центральную районную больницу, где его госпитализировали в реанимацию. Двое других мужчин к тому времени были мертвы.

Правоохранители выяснили, что животноводы отравились стеклоомывающей жидкость, которую на ферму привез ее владелец.

Портал logoysk.by пишет, что в деревни Двиноса проживает всего шесть человек. До ближайшего магазина 10 километров пути, а автолавка приезжает пару раз в неделю. Вероятно, это стало одной из причин того, что накануне праздника мужчины решили «угоститься» суррогатом, предполагают в редакции.