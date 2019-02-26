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26. 02. 2019

БЖД пустит дополнительные поезда на время II Европейских игр

Источник фото: Telegraf.by

Белорусская железная дорога пустит дополнительные поезда для болельщиков вторых Европейских игр, чтобы им было проще добраться к местам проведения соревнований, и скорректирует расписание движения пригородных поездов во время проведения турнира.

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В пресс-центре БЖД сообщили, что они разработали специальное расписание движения пригородных поездов на участке Минск-Масюковщина-Беларусь в период проведения II Европейских игр. В нем учли график спортивных мероприятий.
 
Чтобы болельщикам было проще добраться до «Минск-Арены» и к Гребному каналу в Заславле, Белорусская железная дорога пустит дополнительные поезда городских и региональных линий экономкласса. С 22 по 30 июня на участке Минск-Масюковщина-Беларусь будут курсировать 57 поездов. В обратном направлении на Минский железнодорожный вокзал пассажжиров будут доставлять 62 поезда.
 
Кроме того, на объектах железнодорожного транспорта на станциях Минск-Пассажирский и Беларусь, остановочных пунктах Масюковщина и Минск-Северный доработали системы ориентирования и информирования пассажиров. На ж/д вокзале в Минске заменили 6 эскалаторов, установили видеокамеры на платформе №6 и возле пути №17, а также закончили ремонт мужских туалетов и работы по устройству системы кондиционирования воздуха в кассовых залах.

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