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26. 02. 2019

Перед акцией солидарности в Минске задержали Павла Северинца

Источник фото: Радыё "Свабода"

Сегодня вечером на Октябрьской площади в Минске около десяти активистов провели акцию солидарности «Свабоду палітвязням!». Одного из ее организаторов превентивно задержали – еще до начала мероприятия.

Принять участие в акции солидарности с белорусскими политзаключенными Павел Северинец приглашал на своей странице в Facebook. В итоге милиционеры задержали сопредседателя оргкомитета по созданию партии БХД еще до начала сегодняшнего мероприятия на Октябрьской площади Минска.
 
В акции, которая длилась полчаса, участвовало около десятка человек. Они пришли с большим транспарантом «Свабоду палітвязням», портретами лидеров профсоюза РЭП Игоря Комлика и Геннадия Федынича, а также активистов Михаила Жемчужного и Святослава Барановича. 
 
 
После акции правоохранители задержали одного из активистов, остальные разошлись.

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