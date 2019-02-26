Перед акцией солидарности в Минске задержали Павла Северинца

Сегодня вечером на Октябрьской площади в Минске около десяти активистов провели акцию солидарности «Свабоду палітвязням!». Одного из ее организаторов превентивно задержали – еще до начала мероприятия.

Принять участие в акции солидарности с белорусскими политзаключенными Павел Северинец приглашал на своей странице в Facebook. В итоге милиционеры задержали сопредседателя оргкомитета по созданию партии БХД еще до начала сегодняшнего мероприятия на Октябрьской площади Минска.

В акции, которая длилась полчаса, участвовало около десятка человек. Они пришли с большим транспарантом «Свабоду палітвязням», портретами лидеров профсоюза РЭП Игоря Комлика и Геннадия Федынича, а также активистов Михаила Жемчужного и Святослава Барановича.

После акции правоохранители задержали одного из активистов, остальные разошлись.