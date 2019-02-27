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27. 02. 2019

В двух деревнях Гродненского района объявили карантин из-за бешенства

Сразу в двух населенных пунктах Гродненского района объявили карантин по бешенству. Случаи бешенства были зарегистрированы в Дубнице и Василевичах.

Причиной введения карантина в двух деревнях Гродненского района стали бешеные лисы, сообщила ветврач-эпизоотолог Гродненской районной ветеринарной станции Ольга Трофимова, пишет «Перспектива».
 
Жители деревень сообщили, что местные собаки загрызли прибежавших из леса лис, после чего у хищниц взяли пробы для анализа. Оказалось, что лисы были больны бешенством. 
 
Теперь в течение двух месяцев в этих населенных пунктах будут проводить противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, включая вакцинацию домашних питомцев и отлов бродячих животных. 
 
В прошлом году на территории Гродненского района зарегистрировали 13 случаев бешенства среди диких животных, а в этом году это первый подобный инцидент.

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