В двух деревнях Гродненского района объявили карантин из-за бешенства

Сразу в двух населенных пунктах Гродненского района объявили карантин по бешенству. Случаи бешенства были зарегистрированы в Дубнице и Василевичах.

Причиной введения карантина в двух деревнях Гродненского района стали бешеные лисы, сообщила ветврач-эпизоотолог Гродненской районной ветеринарной станции Ольга Трофимова, пишет «Перспектива»

Жители деревень сообщили, что местные собаки загрызли прибежавших из леса лис, после чего у хищниц взяли пробы для анализа. Оказалось, что лисы были больны бешенством.

Теперь в течение двух месяцев в этих населенных пунктах будут проводить противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, включая вакцинацию домашних питомцев и отлов бродячих животных.

В прошлом году на территории Гродненского района зарегистрировали 13 случаев бешенства среди диких животных, а в этом году это первый подобный инцидент.