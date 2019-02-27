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27. 02. 2019

Беларусь рассчитывает получить седьмой транш ЕФСР до конца марта

Источник фото: Telegraf.by

Беларусь планирует получить седьмой транш Евразийского фонда стабилизации и развития, размер которого составляет 200 миллионов долларов, до конца марта. Это будет последнее перечисление денег Евразийским банком развития, который управляет средствами ЕФСР, в рамках кредита на 2 млрд долларов.

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В среду министр финансов Максим Ермолович сообщил, что последний транш кредита ЕФСР в размере 200 млн долларов должны «заслуженно поступить в бюджет до конца первого квартала». Он уверен, что есть все основания рассчитывать на положительное решение Совета ЕФСР, пишет БелТА.
 
Тем не менее, существуют определенные риски. «Они находятся в поле нашего текущего взаимодействия с коллегами из РФ», - отметил Ермолович и добавил, что эти риски не должны воспрепятствовать принятию решения по финансовому кредиту.
 
Стоит отметить, что 31 марта завершается период доступности средств ЕФСР. Ранее Телеграф сообщал, что Совет Евразийского фонда стабилизации и развития изменил условия получения Беларусью седьмого транша кредита, в результате чего дата оценки выполнения условий предоставления последнего транша была смещена.
 
Беларусь получила шестой транш ЕФСР на сумму 200 миллионов долларов в октябре прошлого года спустя некоторое время после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Республике пришлось ждать этот транш целый год. С 2016 года ЕФСР перечислил Беларуси 1,8 млрд долларов.

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