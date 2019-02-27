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27. 02. 2019

Нанимателей хотят освободить от обязанности по выплате ряда пособий

Обязанность по выплате ряда пособий хотят переложить с нанимателей на Фонд социальной защиты населения, о чем сегодня сообщили в Минтруда. Соответствующее предложение сейчас рассматривают компетентные органы.

В частности, предлагается сделать так, что семейные пособия, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначал и выплачивал не наниматель, а ФСЗН. До 1 апреля будут подготовлены соответствующие предложения, которые затем внесут на рассмотрение правительства. 
 
Этот процесс не будет быстрым. В Минтруда отметили, что этап передачи функций продлится до 2021 года, и новый механизм сможет заработать лишь с 2022 года. В министерстве уверены, что при таком подходе наниматели будут освобождены от несвойственных им функций и ведения отчетности, усложняющей бизнес, надзорная деятельность ФСЗН упростится, а получатели пособий получат большие гарантии своевременности выплат.
 
«Если предложение будет поддержано и функция назначения пособий перейдет ФСЗН, снизится нагрузка на нанимателя, все будет прозрачно и понятно», - говорят в ФСЗН, пишет БелТА..

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