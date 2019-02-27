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27. 02. 2019

«Дело медиков»: известного врача отправили в колонию, хотя прокурор не просил

27 февраля стало известно, что в Минске осудили белорусского врача-эндоскописта Андрея Савченко, который ранее возглавлял эндоскопическое отделение 9-й городской клинической больницы Минска. Очередной приговор по «делу медиков» о масштабной коррупции в сфере здравоохранения вынесли еще в начале февраля.

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Суд Фрунзенского района Минска решил отправить Андрея Савченко на два с половиной года в колонию, признав его виновным в получении взятки – 3000 рублей. Также у него конфискуют имущество. Медика задержали прямо в зале суда.
 
TUT.by со ссылкой на информированный источник пишет, что в марте должно состояться рассмотрение апелляционной жалобы. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
 
По данным портала, государственный обвинитель не просил лишать врача свободы – он настаивал на 2,5 года ограничения свободы без конфискации имущества. Но суд, видимо, посчитал такой приговор слишком мягким.
 
В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшая «девятка») говорят, что шокированы приговором суда. По их мнению, Савченко является лучшим эндоскопистом во всей стране по некоторым вопросам.

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Гудвин спрашивает:
- Кто у нас тут Железный Дровосек? Наверное, ты?
- Да, это я.
- Ну, а ты у нас смелый и Храбрый Лев?
- Да, вы угадали.
- Ну а ты, конечно, Страшила?
- Нет, я девочка Элли.
- Блин, как неудобно получилось...
 
 

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