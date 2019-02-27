Медики: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Беларуси пошла на спад

Сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Беларуси находится на среднем уровне по интенсивности и уже наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости. Об этом сообщают в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Профилактика ОРВИ и гриппа
1. Сократите риск возможного заражения респираторными вирусами:
- избегайте тесных контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания;
- сократите время пребывания в местах скопления людей;
- мойте руки с мылом регулярно и тщательно, особенно после посещения улицы и общественного транспорта;
- применяйте средства для обеззараживания рук (гигиенический салфетки, бактерицидные гели);
- промывайте полость носа и рта особенно после посещения улицы и общественного транспорта;
- проветривайте, увлажняйте воздух и делайте влажную уборку помещений, в которых находитесь.
2. Повышайте защитные силы организма:
- ведите здоровый образ жизни, соблюдайте режим полноценного сна, питания и физической активности.
3. Соблюдайте «респираторный этикет»:
- прикрывайте рот и нос салфеткой (платком), когда чихаете или кашляете;
- используйте одноразовые бумажные салфетки (платки), которые выбрасывайте сразу после использования;
- при отсутствии салфетки (платка) кашляйте или чихайте в сгиб локтя;
- не трогайте руками нос, рот и глаза.
3. В случае заболевания следуйте рекомендациям:
- при первых симптомах заболевания постарайтесь остаться дома,
- при необходимости – обратиться к врачу и строго соблюдать все его рекомендации;
- соблюдайте постельный режим,
- максимально ограничить свои контакты с домашними, особенно детьми, чтобы не заразить их,
- часто и регулярно проветривайте помещение,
- все лекарственные средства применяйте ТОЛЬКО по назначению врача.
Вниманию родителей! Дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость