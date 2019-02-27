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27. 02. 2019

Медики: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Беларуси пошла на спад

Сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Беларуси находится на среднем уровне по интенсивности и уже наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости. Об этом сообщают в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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Доклад о ситуации по заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в Беларуси представлен на сайте РЦГЭиОЗ. На сегодняшний день количество случаев ОРВИ и гриппа постепенно уменьшается. Среди заболевших преобладает детское население – 65,5%. 
 
В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа типа А, среди которых превалирует A(H1N1)pdm09. Продолжают активно циркулировать респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы). 
 
Медики отмечают, что все пациенты с острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями, от которых были выделены вирусы гриппа, не были привиты от гриппа в предэпидемический период 2018-2019 гг. Они рекомендуют выполнять простые профилактические меры, чтобы избежать болезни.
 

Профилактика ОРВИ и гриппа

 

1. Сократите риск возможного заражения респираторными вирусами:

 

  • избегайте тесных контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания;
  • сократите время пребывания в местах скопления людей;
  • мойте руки с мылом регулярно и тщательно, особенно после посещения улицы и общественного транспорта;
  • применяйте средства для обеззараживания рук (гигиенический салфетки, бактерицидные гели);
  • промывайте полость носа и рта особенно после посещения улицы и общественного транспорта;
  • проветривайте, увлажняйте воздух и делайте влажную уборку помещений, в которых находитесь.
 

2. Повышайте защитные силы организма:

 

  • ведите здоровый образ жизни, соблюдайте режим полноценного сна, питания и физической активности.

 

3. Соблюдайте «респираторный этикет»:

 

  • прикрывайте рот и нос салфеткой (платком), когда чихаете или кашляете;
  • используйте одноразовые бумажные салфетки (платки), которые выбрасывайте сразу после использования;
  • при отсутствии салфетки (платка) кашляйте или чихайте в сгиб локтя;
  • не трогайте руками нос, рот и глаза.
 

3. В случае заболевания следуйте рекомендациям:

 
  • при первых симптомах заболевания постарайтесь остаться дома,
  • при необходимости – обратиться к врачу и строго соблюдать все его рекомендации;
  • соблюдайте постельный режим,
  • максимально ограничить свои контакты с домашними, особенно детьми, чтобы не заразить их,
  • часто и регулярно проветривайте помещение,
  • все лекарственные средства применяйте ТОЛЬКО по назначению врача.
 
Вниманию родителей! Дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.
 

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