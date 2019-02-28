Конфликт Индии и Пакистана: в аэропортах Азии застряли тысячи туристов

Из-за решения властей Пакистана закрыть воздушное пространство на фоне роста напряженности с соседней Индией, тысячи туристов застряли в аэропортах стран Азии. Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 28 февраля.

Так, 27 февраля рейсы отменили Thai Airways, Emirates и Qatar Airways, в частности в и из Европы, потому что перелеты должны проходить через территорию Пакистана.

Etihad, Flydubai, Gulf Air, SriLankan Airlines и Air Canada также отменили рейсы. Singapore Airlines и British Airways были вынуждены перенаправить рейсы по другим маршрутам.

Авиакомпания Thai Airways сообщила, что ее 27 рейсов были отменены, при этом три пассажирских самолета 27 февраля были вынуждены вернуться в Бангкок. По данным авиакомпании, около 5 тысяч пассажиров пострадали из-за отмены рейсов, большинство – те, кто планировал воспользоваться европейскими рейсами.

Пакистанские авиационные чиновники заявили, что воздушное пространство страны, скорее всего, снова откроется до полуночи 28 февраля.

Напомним, 27 февраля Пакистан закрыл свое воздушное пространство, после того как Исламабад и Дели заявили об уничтожении истребителей друг друга. Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

Источник: korrespondent.net