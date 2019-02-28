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28. 02. 2019

В Беларуси призывают Индию и Пакистан не прибегать к использованию оружия

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

В связи с эскалацией напряженности в отношениях Индии и Пакистана министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением. Внешнеполитическое ведомство призвало страны к благоразумию и сдержанности.

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В заявлении МИД отмечается, что Беларусь с тревогой наблюдает за эскалацией напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном - дружественными для нашей страны государствами. Она может привести к опасным и непредсказуемым последствиям.
 
«Регион Южной Азии, к которому принадлежат обладающие ядерным оружием Индия и Пакистан, чрезвычайно важен для поддержания международного мира и безопасности», - считают белорусские дипломаты.
 
Беларусь проводит миролюбивую внешнюю политику и выступает за разрешение любых спорных ситуаций мирным путем. В МИД призвали Пакистан и Индию проявить благоразумие и сдержанность, а также использовать все возможные средства для снятия напряженности на основе переговоров, не прибегая к использованию военной силы.
 
Как ранее сообщалось, из-за решения властей Пакистана закрыть воздушное пространство на фоне роста напряженности с соседней Индией, тысячи туристов застряли в аэропортах стран Азии.

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