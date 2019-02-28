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28. 02. 2019

СМИ: на Брестчине нашли тело парня, пропавшего в новогоднюю ночь

28 февраля в группе поиска Николая Бетени в социальной сети «ВКонтакте» и некоторые СМИ сообщили о том, что тело мужчины нашли в Брестском районе. Он считался пропавшим без вести с Нового года.

26-летний Николай Бетеня находился в розыске с 1 января. После празднования Нового года он ушел из съемного дома в деревне Комаровка Брестского района и  больше его никто не видел. Его уходу предшествовал конфликт. 
 
Поиски Николая с участием волонтеров, милиции и спасателей продолжалась в течение двух месяцев. По подозрению в причастности к исчезновению мужчины были задержаны три человека.
 
Сегодня стало известно, что тело пропавшего нашли в заросшем камышом мелиоративном канале возле деревни Комаровка. Родственники пока не опознали тело, информации от правоохранительных органов еще не поступало, поэтому нельзя точно утверждать, что это Николай.

 

 

 

 

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