СМИ: на Брестчине нашли тело парня, пропавшего в новогоднюю ночь

26-летний Николай Бетеня находился в розыске с 1 января. После празднования Нового года он ушел из съемного дома в деревне Комаровка Брестского района и больше его никто не видел. Его уходу предшествовал конфликт.

Поиски Николая с участием волонтеров, милиции и спасателей продолжалась в течение двух месяцев. По подозрению в причастности к исчезновению мужчины были задержаны три человека.

Сегодня стало известно, что тело пропавшего нашли в заросшем камышом мелиоративном канале возле деревни Комаровка. Родственники пока не опознали тело, информации от правоохранительных органов еще не поступало, поэтому нельзя точно утверждать, что это Николай.