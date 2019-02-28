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28. 02. 2019

В Сети появилось видео драки в Минске контролера с безбилетником

В интернете появилось видео драки контролера с человеком, который решил прокатиться в общественном транспорте без билета, но был задержан. В Минсктрансе» прокомментировали инцидент.

Драка контролера с безбилетником произошла утром 27 февраля на остановочном пункте «Переулок Луговой» по улице Маяковского в Минске. Пока контролер-мужчина повалил парня на землю и удерживал его, а тот пытался сопротивляться, две женщины-проверяющие находились рядом. Одна из них, судя по всему, звонила в милицию.

 

 

Представители «Минсктранса» в комментарии TUT.by сообщили, что контролеры выявили безбилетного пассажира в автобусе маршрута №123 и вывели его на улицу. Пассажир вел себя «немного неадекватно», махал руками, угрожал контролеру и вскоре начал хватать его за руки, а проверяющий пытался его успокоить до прибытия милиционеров. Правоохранители дадут оценку противоправным действиям мужчины.
 

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