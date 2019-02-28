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28. 02. 2019

В «Белнефтехиме» рассказали, как будут меняться цены на топливо

Председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков рассказал, как будут повышаться цены на автомобильное топливо. В этом году, по его словам, тактика изменения стоимости бензина и дизтоплива останется без изменений.

В 2018 году «Белнефтехим» более 20 раз поднимал расценки на автозаправочных станциях на 1 копейку. В начале этого года стоимость топлива снизилась, но потом цены на АЗС снова увеличились.
 
Андрей Рыбаков объяснил, что это произошло в связи с подорожанием нефти, от цены которой зависит розничная цена на бензин.
 
«По итогам мониторинга ситуации происходит корреляция цен на внутреннем рынке», - уточнил он, пишет БелТА.
 
Глава концерна в заключение отметил, что за прошлый год стоимость нефти для нефтеперерабатывающих предприятий выросла на 13% в долларовом эквиваленте,  а нефтепродукты подорожали всего на 9%. А год назад цены на топливо даже не покрывали затрат производителей.

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