В Витебске 23-летняя студентка ограбила продуктовый магазин

Нахватала продуктов, толкнула одного из продавцов и убежала: в Витебске задержали 23-летнюю студентку, которая украла в магазине алкоголь и продукты. Подробности ограбления продуктового магазина сообщили сегодня в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

Как следует из сообщения областной милиции, около 20:30 26 февраля девушка зашла в магазин, который находится на улице Петруся Бровки, и стала брать с прилавков алкоголь и продукты. Затем она направилась к кассе, но почему-то не спешила расплатиться за товар.

Выждав момент, пока все продавцы отвлеклись, девушка пробежала мимо кассы и оттолкнула одну из них на выходе. Работники торгового объекта сразу же сообщили об этом в милицию, и вскоре правоохранители задержали преступницу. Ею оказалась 23-летняя студентка одного из витебских вузов, ранее неоднократно судимая. На нее завели уголовное дело.