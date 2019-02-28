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28. 02. 2019

В Минске юные хоккеисты устроили массовую драку на льду

После матча первенства Минска среди юношей 2008 года рождения юные хоккеисты устроили массовую драку на льду. Дерущихся детей пришлось разнимать арбитрам, тренерам и родителям.

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Видео массовой драки между участниками команд СДЮШОР-08 и «Пираньи» опубликовала пресс-служба Федерации хоккея Беларуси. Дети решили выяснить отношения уже после матча, во время «благодарственной» части.
 

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