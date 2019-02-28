В Минске юные хоккеисты устроили массовую драку на льду

После матча первенства Минска среди юношей 2008 года рождения юные хоккеисты устроили массовую драку на льду. Дерущихся детей пришлось разнимать арбитрам, тренерам и родителям.
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После матча первенства Минска среди юношей 2008 года рождения юные хоккеисты устроили массовую драку на льду. Дерущихся детей пришлось разнимать арбитрам, тренерам и родителям.
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