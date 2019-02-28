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28. 02. 2019

Топ-менеджера БМЗ отправили за решетку на 7 лет за крупные взятки

Бывший начальник финансового управления Белорусского металлургического завода отправится на семь лет за решетку за взятку в размере более 36 тысяч долларов. Такой вердикт ему и представителю коммерческих структур, который дал взятку топ-менеджеру, вынес суд Жлобинского района в четверг, 28 февраля.

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Суд признал бывшего начальника финансового управления жлобинского БМЗ виновным в получении взятки и приговорил к 7 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он принял около 15 тысяч евро и 19 тысяч долларов за своевременный расчет за поставленные на завод материалы.
 
Вторым фигурантом в этом деле являлся менеджер по продажам в СНГ. Он представлял интересы четырех фирм из Эстонии, Китая и Украины, которые поставляли на БМЗ огнеупорные материалы. За дачу взятки и пособничество в этом он получил 3 с половиной года колонии усиленного режима.
 
Приговор еще не вступил в законную силу.

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