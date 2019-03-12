Лидские пивовары возобновили производство имбирного пива с перцем чили

«Лидское пиво» возвращает на белорусский рынок имбирное пиво. С марта Ginger Beer появится в крафтовой серии «Калекцыя Майстра» как часть регулярного ассортимента.

Ginger Beer представляет собой специальное светлое пиво с богатым вкусом. Оно приготовлено с добавлением натурального имбиря и перца чили, что придаёт ему пряный аромат и пикантную остроту. До 2019 года Ginger Beer дважды появлялся в линейке «Калекцыя Майстра» и за это время полюбился потребителям.

Имбирное пиво появилось в Англии в середине XVIII века. Пряным азиатским корнем тогда лечили многочисленные заболевания: от простуды до морской болезни. Посетители английских пабов могли сделать имбирным практически любое пиво: у входа стояла целая бочка с имбирной стружкой, и по желанию можно было насыпать ее в свой пивной бокал. Наибольшую популярность имбирное пиво (эль) получило в начале XX века в Британии, Германии, Канаде и США. Пиво стали употреблять не только как самостоятельный напиток, но и в качестве пряной добавки к соусам и кулинарным блюдам.

«Решение о выпуске регулярного имбирного пива во многом продиктовано просьбами потребителей. Ранее Ginger Beer изготавливался лимитированными партиями и многим пришелся по вкусу, – отметила директор по маркетингу компании «Лидское пиво» Ирина Капилова. – Мы рассчитываем, что перезапуск сделает этот сорт более доступным для покупателей, а заодно будет развивать вкусовые предпочтения белорусов. На еще один популярный в мире сорт пива в республике стало больше».

Пиво отличают повышенные плотность (13%) и крепость (5,3%). Этот сорт обладает мягким янтарным цветом (6,2 EBC), показатель горечи - 16 IBU. Для сорта выбрана стеклянная бутылка 0,5 л.

«Калекцыя Майстра» – первая в Беларуси линейка промышленного крафта от крупного пивоваренного производителя. Серия насчитывает более десятка авторских и экспериментальных сортов, которые позволяют расширить знания о пиве и познакомить белорусов с основными мировыми трендами в отрасли. С 2019 года принято решение наравне с лимитированными партиями вводить в коллекцию и постоянные сорта. Первым из них стал India Pale Ale.