Лукашенко о союзе с Россией: братьев не выбирают

Президент Беларуси Александр 1 марта во время «Большого разговора с президентом» похвалил российские власти за тое, что они «наконец-то, увидели союзный проект и начали волноваться». Но причины этого для него непонятны. «Десятилетия прошли с того, как мы с Борисом Николаевичем Ельциным взяли курс на единение народов», - отметил он.

По его словам, в подписанных в 1990-е годы договорах было предусмотрено принятие совместной Конституции, где должны были быть даны ответы на все вопросы от общей валюты до органов управления. «Почему вы (Россия – Телеграф) на это тогда не пошли?» - задался вопросом глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в него тогда только ленивый не бросал камни, что он «прибежит, шапку Мономаха схватит». «Сейчас этим вопросом обеспокоилась ваша верхотура», - сказал он.

По его мнению, Беларуси и России необходимо быть вместе, «даже если старший брат такой-сякой, но братьев же не выбирают». «Но мы сами не пушистые и беленькие», - подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что под единение двух стран еще в советские времена был подведен экономический базис, когда в Беларуси было сконцентрировано финишное производство. «Нас перегрузили этой экономикой, и куда мне было деваться? Закрыть эти предприятия, как в прибалтийских государствах? Я выбрал другой путь, чтобы люди работали, получали хоть какую-то заработную плату и кормили свои семьи», - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, страны уже давно могли решить многие вопросы и жить «в какой-то форме союзного государства», например, Конфедерации или по принципу ЕС. А от единой валюты Россия сама отказалась в начале 1990-х годов, в результате чего Беларусь понесла большие финансовые потери.

Президент отметил, что не против общей валюты с Россией, но это должен быть не российский и не белорусский рубль, а «наш общий рубль». «Главное – эмиссионный центр», - сказал глава государства.