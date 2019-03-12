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01. 03. 2019

Лукашенко: Дня Воли на стадионе «Динамо» не будет – только Бангалор

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом» заявил, что празднования 101-летия Белорусской Народной Республики 25 марта на стадионе «Динамо» не будет. «Собирайтесь, пожалуйста, и проводите (на площади Бангалор – Телеграф). Зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Это даже личное оскорбление для меня», - сказал он.

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«Давайте собираться на Бангалоре», - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко также рассказал, каких оппозиционеров он хотел бы видеть в парламенте – умеренных и конструктивных. Оголтелых же оппозиционеров он пообещал первыми бросить «в полымя этой дестабилизации».

По его словам, он никогда не был против суверенитета и независимости, но в отличие от оппозиции делал это спокойно.

Президент также выступил против демонстрации возле мемориала Куропаты деревянных крестов. «Вам что церковь разрешила это?» - сказал он и выступил в защиту построенного возле урочища ресторана «Поедем-поедим», где после посещения мемориала можно «выпить чарку».

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