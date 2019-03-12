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01. 03. 2019

Лукашенко рассказал, как Беларусь справится с налоговым маневром в России

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом» заявил, что Беларусь сможет справиться с последствиями налогового маневра в России, в результате которого страна недополучит, по его словам, до 400 млн долларов только в этом году.

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Сделать это получится благодаря модернизации белорусских НПЗ, которая позволит покупать «нефть со стороны».

«Кто от этого выиграет? Мы просто на российский рынок привезем чужую нефть», - сказал он.

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