Лукашенко рассказал, как Беларусь справится с налоговым маневром в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом» заявил, что Беларусь сможет справиться с последствиями налогового маневра в России, в результате которого страна недополучит, по его словам, до 400 млн долларов только в этом году.

смотрите также Лукашенко: 98% белорусов проголосуют против объединения с Россией Сделать это получится благодаря модернизации белорусских НПЗ, которая позволит покупать «нефть со стороны». «Кто от этого выиграет? Мы просто на российский рынок привезем чужую нефть», - сказал он. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby