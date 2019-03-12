Банк ВТБ (Беларусь) объявил о продлении акции - «Золотой вкладчик»

Участниками акции могут стать физические лица, оформившие с 1 по 31 марта 2019 года включительно договор банковского срочного безотзывного вклада на сумму от 10 000 белорусских рублей на срок более 1 года. В случае выполнения условий клиентам банка предоставляется возможность оформить одну платежную карточку Visa Gold в белорусских рублях.

В течение всего срока действия платежной карточки Visa Gold не взимается плата за сервисное обслуживание счета и абонентская плата за пользование услугой SMS-информирование. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby