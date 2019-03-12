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01. 03. 2019

Лукашенко не лелеет больших надежд по поводу ЕАЭС

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом» заявил, что не лелеет больших надежд по поводу Евразийского экономического союза. По его словам, экономическое объединение все больше политизируется, существует огромное количество изъятий и разногласий.

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Решения либо не исполняются, либо выхолащиваются так, что уже не имеют значения. «Слишком много национального эгоизма», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, некоторые государства-члены ЕАЭС притянуты к другим центрам силы, государствам и объединениям.

Поэтому, заявил Александр Лукашенко, «надеяться надо только на себя». Тем не менее, он намерен стараться более глубокую интеграцию «проламывать». По его словам, эта интеграция на пользу Беларуси, экономика которой является эскпортно ориентированной.

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