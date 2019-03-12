Лукашенко: разговаривать с руководством России всегда было не просто

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом» заявил, что договариваться и разговаривать с руководством России всегда было не просто. При этом он отметил, что на встрече с Владимиром Путиным в Сочи даже не обсуждал налоговый маневр в России в нефтяной сфере.

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«Как-нибудь его переживем и пережуем», - сказал глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко заявил, что при создании ЕАЭС и Союзного государства было договорено, что люди и предприятия стран будут работать в равных условиях. «Потом пошли изъятия со стороны России», - сказал он, говоря о нефти и газе.

В нарушение заключенных договоренностей по вопросам нефти Беларусь с 2015 года уже потеряла 3,4 млрд долларов, заявил президент. «Мы представить не могли, что такое возможно», - подчеркнул он.

По его словам, Беларуси нужен не дешевый газ, а равные условия.

Более того, руководство России даже не идет на намеченные переговоры по будущей цене на газ, рассказал Александр Лукашенко.

Затронул он и вопрос нового российского кредита на 600 млн долларов для рефинансирования существующего долга. «Если уж очень тяжело, как-нибудь переживем. На коленях ползать не будем», - заявил президент и добавил, что западные банки предлагают гораздо более выгодные кредиты, чем Россия.