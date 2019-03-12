Технологии искусственного интеллекта Microsoft помогают учиться студентам с нарушением слуха

Система Microsoft Translator, построенная на базе искусственного интеллекта, использует продвинутую форму автоматического распознавания речи, чтобы конвертировать голосовые сообщения в связный письменный текст с грамотной пунктуацией в реальном времени.

Технология, получившая название Presentation Translator, работает в тандеме с Microsoft PowerPoint. Все, что говорит лектор, трансформируется в субтитры и отображается в презентации в режиме онлайн. Таким образом, студенты, страдающие проблемами со слухом, могут увидеть и прочитать все, о чем говорит преподаватель. Приложение Microsoft Translator можно установить на ноутбук, смартфон или планшет и читать субтитры на любом языке.

При конвертации речи в субтитры система удаляет слова-паразиты и добавляет знаки препинания – это позволяет приложению делать грамотные переводы на более чем 60 языков. Глухонемые и слабослышащие студенты воспринимают чистый текст с пунктуацией как идеальный инструмент для получения информации.

Microsoft сотрудничает с Национальным техническим институтом для глухонемых (RIT) в Рочестере, США для анализа и тестирования языковых технологий. В ходе проверки выяснилось, что субтитры, созданные Microsoft Translator, превращают взаимодействие слабослышащих студентов с преподавателями в коммуникацию нового уровня: лекторы ведут занятия, не переживая о том, понимают ли учащиеся, о чем идет речь.

Системе удается распознавать даже сложные научные термины: для этого были разработаны базы транскрипций слов, которые чаще всего встречаются в лекциях по определенным дисциплинам. Искусственный интеллект использует эти данные для создания моделей по произношению специфических слов, чтобы правильно конвертировать их в письменный текст. Термин, который произносит лектор, тут же транскрибируется и появляется на экране в режиме реального времени.

Система предлагает еще одну полезную для студентов функцию: субтитры можно сохранять на своих устройствах и получать подробные конспекты лекций.

Информация о Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) обеспечивает условия для цифровой трансформации в эпоху «интеллектуального облака» и «интеллектуальных технологий». Миссия компании – дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего.

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