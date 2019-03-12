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01. 03. 2019

Лукашенко: идеологическая работа поставлена отвратительно, кондово, по-советски

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом» объяснил, почему не считает придуманный им же лозунг «За сильную и процветающую Беларусь» хорошим для национальной идеи. По его словам, здесь на место Беларуси можно поставить любое государства, и это будет правильным.

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При этом глава государства заявил, что национальная идея должна быть «особенной, только твоей белорусской и ложиться на душу и сердце». В Беларуси же пока не выработали национальную идею, за которую можно схватиться, с которой любой белорус пойдет в бой, сказал он.

В целом, по его мнению, идеологическая работа в стране поставлена «отвратительно, кондово, по-советски, нет новизны». «Потому что людей не умеем подбирать», - заявил президент, призвав находить правильных людей и с ними работать.

В целом, рассказал он, необходимо не столько пропагандировать и агитировать. «Пропаганда должна быть настолько тонкая и аккуратная – не дай Бог пересечешь грань, и зачеркнешь все», - отметил Александр Лукашенко.

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