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01. 03. 2019

Лукашенко: на тот свет меня с президентского кресла не понесут

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом» пообещал, что его «на тот свет с президентского кресла не понесут». Также пообещал не передавать власть своим детям по наследству. Так, по его словам, он может и не дожить до того, чтобы передать власть младшему сыну Николаю.

«Должность президента – тяжкая доля», - сказал он.

По его словам, он уже наелся президентства и не намерен загубить страну ради личных амбиций. Также глава государства пообещал не держаться за власть силой.

Однако в следующих президентских выборах Александр Лукашенко намерен участвовать. «Не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, чтобы вы потом меня не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную страну сбежал. Но если потом, что-то обвалится, если вы выберите какого-нибудь Петрова, я скажу, что вы могли выбрать меня», - сказал он, добавив, что таким образом пытается обезопасить себя.

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